Tmw – Ndoye migliore in campo ieri: e pensare che poteva essere del Napoli

Ieri Dan Ndoye è stato uno dei migliori in campo nel match con il Bologna, e pensare che a gennaio è stato vicino ad indossare la maglia del Napoli. Come riporta Tmw, il calciatore era stato sondato dal Napoli nei mesi scorsi per sostituire Kvara ma la trattativa non è mai decollata. Persa la possibilità di ingaggiare uno tra Garnacho e Adeyemi, il ds Giovanni Manna ci aveva provato per l’esterno svizzero, con il club azzurro pronto ad offrire circa 20 milioni di euro. La società rossoblu non voleva saperne di lasciar partire il calciatore a stagione in corso e non avrebbe preso in considerazioni offerte inferiori a 30 milioni. Alla fine, causa anche scarso gradimento di Antonio Conte per l’esterno, si è concluso con un nulla di fatto e il Napoli è andato forte su Okafor. A vederlo ieri, quella del club azzurro è stata una valutazione errata e un giocatore come lui avrebbe fatto sicuramente comodo. Sembrano spicci ora i 20 milioni offerti dal Napoli a gennaio e probabilmente anche 30 saranno pochi per il prossimo mercato estivo.