L’edizione odierna de Il Mattino si è concentrata su un dettaglio emerso dalla sfida di ieri tra Bologna e Napoli. Nonostante il pareggio, che ha rappresentato un’opportunità persa nella corsa allo Scudetto il quotidiano sottolinea come ci sia una coppia nel centrocampo azzurro che continua a brillare. Infatti Anguissa e Lobotka si confermano una combinazione perfetta e ben collaudata nell’impianto di gioco di Conte. La loro intesa offre stabilità e dinamismo alla squadra, rendendoli protagonisti del sistema tattico del tecnico. Accanto a loro si è rapidamente inserito Scott McTominay, che ha dimostrato un notevole adattamento al nuovo contesto. Interessante è notare come Anguissa abbia iniziato a ricoprire il ruolo di incursore, spesso occupato da McTominay, sfruttando la sua intraprendenza per creare occasioni pericolose verso la porta avversaria. Quando Anguissa è stato indisponibile per infortunio, Conte ha modificato l’assetto tattico affidandosi a Gilmour per riorganizzare il centrocampo. Tuttavia, con il ritorno del giocatore camerunense, il suo ruolo si è dimostrato imprescindibile, come evidenziato anche nel match contro il Bologna.