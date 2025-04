Conte ha ancora due mesi per decidere il suo futuro: in caso di permanenza avrà un top budget sul mercato

La permanenza di Antonio Conte l’anno prossimo non è ancora certa, ma la prospettiva di giocare la Champions e avere una buona liquidità da spendere sul mercato potrebbero essere fondamentali. Ne parla Raimondo De Magistris nel suo editoriale per Tmw: “Se Conte vorrà proseguire con il Napoli avrà a disposizione più di 100 milioni di euro per migliorare la rosa. Un top budget che nè Milan nè Juventus possono garantirgli. Tra meno di due mesi il tecnico dovrà prendere una decisione e una cifra del genere potrebbe fare la differenza. Ci sarà tempo per parlarne, prima ci sono da giocare sette partite per tentare il sorpasso all’Inter. Sarebbe l’ennesimo capolavoro dell’allenatore leccese”.