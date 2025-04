Champions League, Bayern Monaco-Inter: le scelte ufficiali di Kompany e Inzaghi

L’Inter stasera sarà impegnata nell’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena.

La squadra di Inzaghi arriva al match odierno dopo la clamorosa rimonta subita a Parma in campionato ma con il primo posto in campionato consolidato grazie al pareggio del Bologna contro il Napoli nel posticipo del lunedì; la squadra di Kompany, invece, continua la propria cavalcata verso il titolo con la vittoria per 3-1 sul campo dell’Augusta.

Inzaghi per il match odierno si affida alla TuLa in attacco ed il classico terzetto a centrocampo composto da Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan con Carlos Augusto e Darmian sulle fasce; il Bayern in totale emergenza schiera Guerreiro al posto di Musiala a sostenere la punta Harry Kane mentre il difesa ci sarà l’ex Napoli Kim.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Goretzka, Kimmich; Olise, Guerreiro, Sané; Kane. Allenatore: Kompany.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi