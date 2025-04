L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato come ha vissuto Antonio Conte Bologna-Napoli. Il Napoli è riuscito a uscire indenne dalla trasferta al Dall’Ara, portandosi a casa un punto prezioso su un campo difficile. Gli azzurri rimangono in corsa per il titolo, con sole sette giornate da disputare. Secondo il quotidiano sportivo, affrontare il Bologna in questo momento, soprattutto al Dall’Ara, è tutt’altro che semplice. Questo è apparso evidente anche a Conte, specialmente nel corso di una partita dai due aspetti contrastanti. La prima frazione ha visto predominare il Napoli, che ha impostato una strategia basata sul controllo, intensità e rapide ripartenze. Lukaku, in particolare, si è distinto per l’eccellente interpretazione del ruolo di pivot. La seconda metà del match, tuttavia, ha messo in evidenza un Bologna assolutamente dominante, talvolta lasciando il Napoli in seria difficoltà. Conte però può ritenersi soddisfatto dell’esito della gara. Da un lato, è riuscito a mantenere invariato il divario dall’Inter; dall’altro, gli si prospetta un calendario più favorevole rispetto a quello della squadra di Simone Inzaghi. Questo ultimo turno di campionato, che avrebbe potuto consolidare il vantaggio dell’Inter nella lotta per lo Scudetto, ha finito per avvantaggiare Conte e i suoi uomini, anche grazie a un numero inferiore di impegni futuri.