In questo campionato l’attacco del Napoli non sta brillando come dovrebbe, Lukaku è il solo in doppia cifra mentre gli esterni Politano e Neres sono fermi rispettivamente a quota 3 e 2 gol. Opta riporta però un dato interessante sul centrocampo, vero fulcro del gioco di Antonio Conte. Con il gol di ieri Anguissa ha raggiunto McTominay a quota 6 reti, diventando così l’unica coppia di centrocampisti centrali ad aver segnato più di 5 gol in questo campionato.