Zazzaroni a Mediaset – ” Conte ? Qualcuno lo sta chiamando ma lui non risponde… “

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di ‘Pressing’, trasmissione in onda sui canali Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni in merito al futuro di Antonio Conte:

” Conte? Mi auguro resti. Non risponde al telefono. Vi do una notizia, qualcuno lo sta chiamando ma non risponde. Chi? Dirigenti… Futuro? Dipende dal confronto con De Laurentiis, se gli darà garanzie sul mercato per crescere. Lui vuole vincere. La Juventus ti darebbe garanzie con i soldi che mancano e la necessità di altri aumenti di capitali? Siete sicuri che ci siano le risorse tecniche ed economiche per vincere?”.