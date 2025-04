Tuttosport – ” Conte punta molto su Neres per il finale di stagione “

Che il Napoli abbia bisogno della velocità, rapidità, dribbling ed estro di David Neres, ce ne siamo resi conto proprio durante il periodo in cui era fermo ai box per un infortunio muscolare. Antonio Conte punta molto su di lui, e a parlarne in merito è l’edizione odierna di Tuttosport. Ecco un estratto dell’articolo:

“Conte ha lavorato molto su Neres in questa settimana, per sfruttare la velocità e l’imprevedibilità del brasiliano, rientrato contro il Milan dopo l’infortunio muscolare ed autore di una prestazione molto convincente. A Neres è stata chiesta anche una rinnovata confidenza con il gol che manca dal 4 gennaio (0-3 a Firenze) ed identica preghiera è stata rivolta ad Anguissa e McTominay. “

” I due centrocampisti sono i migliori realizzatori del Napoli dopo Romelu Lukaku (11 le reti del belga in questa Serie A, l’ultima segnata contro il Milan), rispettivamente con 6 e 5 gol: il camerunense non va a bersaglio da Napoli-Juve del 25 gennaio e lo scozzese da Napoli-Udinese del 9 febbraio. La rincorsa allo scudetto passa anche dalla fine del loro digiuno. “