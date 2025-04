Top&Flop Bologna-Napoli. Il migliore ed il peggiore del match secondo MondoNapoli

Il Napoli pareggia con il Bologna con il risultato di 1-1, non riuscendo ad accorciare così sull’Inter. Ad un gran primo tempo degli azzurri, passati in vantaggio grazie ad un gol di Anguissa, è seguito una ripresa che ha visto i felsinei dominare e pareggiare con la rete di Ndoye. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore azzurro dell’incontro.

TOP – André-Frank Zambo Anguissa

Più per il gol che non per il resto della sua partita. Nel corso del primo tempo, il camerunense ha giocato ad un ritmo infernale, imponendo la sua fisicità agli avversari e stradominando in mediana. La fotografia di questa sua prima parte di gara è il suo gol, dove ha demolito la difesa avversaria. Nella ripresa è però venuto meno come tutta la squadra, soffrendo maledettamente il gioco del Bologna.

FLOP – David Neres

Tra gli azzurri, quello che ha creato meno pericoli in assoluto. Ha perso malamente il duello contro Holm, che lo ha dominato sotto ogni punto di vista. Ha provato a farsi notare mediante alcune sgasate, che però non sono mai risultate incisive. Per lui, un’uscita decisamente negativa e da dimenticare.