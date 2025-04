Repubblica – Manna avrebbe declinato una offerta del Milan

Il Napoli è impegnato in un finale di torneo avvincente ed impegnativo; nonostante ciò è impossibile non prestare attenzione alle voci di mercato che già adesso cominciano a farsi insistenti.

L’edizione odierna di Repubblica riporta la seguente indiscrezione di mercato: Giovanni Manna dg del Napoli avrebbe rispedito al mittente una offerta del Milan.

Come si sa in casa rossonera i pessimi risultati impongono un radicale cambiamento anche dirigenziale in vista della prossima stagione.

Il presunto rifiuto viene motivato dal fatto che è già in pieno svolgimento – anche se le trattative vere cominceranno più avanti – il piano di rafforzamento della società azzurra.

Manna, di concerto con i vertici societari, avrebbe già approntato un piano dettagliato: si sondano tutte le piste e si preparano le varie ipotesi. Solo in un secondo momento, quando il campionato sarà terminato, il tutto verrà messo sul tavolo e deciso nei dettagli con mister Conte.

La società vuole lasciar tranquillo tecnico e squadra, senza tralasciare nessun fattore, per conseguire l’obiettivo comune: potenziare la rosa e partire come candidati al titolo, senza tralasciare un percorso significativo in Champions.

Insomma, idee chiare e programmazione puntuale che sembrano stroncare sul nascere le voci di un Conte richiesto da altre big.