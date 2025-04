Arrivano novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli, a riferirle è Alfredo Pedullà, esperto giornalista di calciomercato. L’obbiettivo di mercato del Napoli sarebbe a proposito un giocatore del Bologna, avversaria degli azzurri per la partita di stasera. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

” Ribadisco quanto detto nelle scorse settimane: Beukema è il nome che piace di più al Napoli in difesa. “