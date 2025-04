Il Corriere dello Sport su Scudetto e corsa Champions

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta a centro pagina il pareggio della Juventus sul campo della Roma.

“La Juve Loca” è rimontata dalla Roma all’Olimpico, ma resta in piena corsa per un posto Champions.

In alto spazio dedicato alla delicata sfida di stasera tra Bologna e Napoli: “Italiano–Conte In palio ‘è tutto”.

Chiaro il riferimento all’importanza della gara di stasera, per gli azzurri che hanno l’opportunità di sfruttare il passo falso dell’Inter e di portarsi a -1, per il Bologna che cerca la sesta vittoria di fila ed è in piena corsa per il terzo posto.