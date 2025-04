Giubilato a Radio Marte – ” Il Bologna è un’ottima squadra, ma il Napoli deve sfruttare il passo falso dell’Inter “

David Giubilato, ex calciatore sia del Bologna che del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Il Bologna è un’ottima squadra, già da qualche anno è in crescita sia a livello sportivo che societario. Inoltre ha un direttore sportivo tra i più bravi d’Europa, non vuole primeggiare ma lavora in maniera ideale e perfetta per costruire una squadra competitiva. Il Bologna è quasi un’isola felice: lì ti fanno sentire parte integrante del club, non si avverte eccessiva pressione – per quanto i tifosi siano comunque appassionati e caldi -, si sta bene e la società mette a disposizione del giocatore qualunque cosa, Il calciatore deve solo pensare ad allenarsi e a giocare bene. “

” Conoscere il risultato dell’Inter prima di scendere in campo può essere per il Napoli un motivo di pressione positiva in questo momento. È anche vero che il Napoli fin qui ha fallito diverse occasioni e fallire anche questa – per quanto ci sia ancora tempo – non sarebbe positivo. Quando si hanno queste occasioni, sarebbe fondamentale coglierle, soprattutto per accorciare sull’Inter che di certo non mollerà nulla anche se impegnata in Champions League. ”