Giaccherini a La Repubblica – ” Mi aspetto che il Bologna faccia la partita. Ecco chi può essere decisivo per il Napoli “

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a la Repubblica. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Stasera che partita sarà?

” Si affrontano due squadre che hanno obiettivi importanti. Il Bologna sta facendo una stagione straordinaria considerando le

cessioni estive. Italiano si era messo in una situazione complicata dopo la Champions conquistata da Thiago Motta. Aveva tutto da perdere, ma sta facendo qualcosa di super. Pure il Napoli sta sorprendendo dopo il decimo posto dello scorso campionato. È in lotta per lo scudetto. L’arrivo di Conte ha messo a posto tutto e gli azzurri sono tornati una corazzata. Ora c’è la chance di farsi di nuovo

sotto. “

Che prevede al Dall’Ara?

” Mi aspetto che sia il Bologna a fare la partita, non credo si snaturi davanti ad un avversario più forte come il Napoli. I

rossoblù giocheranno con grande intensità e con un pressing alto. Il Napoli dovrà essere bravo a gestire l’impatto e a sfruttare

le transizioni. “

Chi può essere decisivo per il Napoli?

” Dico Lukaku. Sta molto bene e dovrà essere bravo nell’attaccare la profondità. Il Bologna sicuramente concederà spazio. “

Poi c’è Neres. Che ne pensa del ritorno del brasiliano?

” Credo possa essere l’altro fattore del Napoli. A me piace tantissimo. Crea la superiorità numerica ed è imprevedibile. Il brasiliano è bravo a rompere l’equilibrio e lo abbiamovisto contro il Milan. Raspadori ha fatto molto bene in sua assenza, ma adesso Neres è nuovamente a disposizione e ti dà qualcosa di diverso. Lo ha dimostrato pure contro i rossoneri. Conte vuole tutti per la volata. Ha ragione. Il Napoli è molto forte nell’undici titolare e nelle 4-5 alternative che avrà a disposizione. “

Chi vince lo scudetto?

” Penso dipenda dall’Inter. Gli azzurri devono ottenere il massimo vincendo più partite possibili, a cominciare da quella di

Bologna per accorciare sui nerazzurri, ma poi bisognerà capire se la capolista farà altri passi falsi. Di sicuro il Napoli ha un

ostacolo alto da superare al Dall’Ara, poi secondo me il calendario diventa alla portata ed è ipotizzabile un filotto. Gli azzurri

non devono sbagliare più. “