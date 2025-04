Gazzetta – Inter, Inzaghi e i suoi guarderanno Bologna-Napoli in tv da Monaco

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla lotta scudetto e sull’Inter che con ogni probabilità guarderà in tv la sfida del Napoli col Bologna : “Nel bel mezzo di questa breve preparazione ai quarti di Champions, cade infatti un Bologna-Napoli ad alta tensione: la gara era già segnata in rosso nelle tabelle fatte ad Appiano nelle scorse settimane, figurarsi dopo l’inciampo nerazzurro di sabato. Vada come vada, quello scontro condizionerà parecchio il corpo a corpo tricolore tra Conte e Inzaghi. I nerazzurri la guarderanno dall’hotel nel centro di Monaco in cui saranno in ritiro, lo staff sarà riunito e magari si aggiungerà pure qualche giocatore, ben sapendo che, in ogni caso, a fine gara saranno in testa alla classifica. Nello stesso tempo, però, tutti conoscono sfumature e differenze in questa lotta punto a punto contro il Napoli: proseguire la corsa sul filo dei nervi con un rotondo +3 non è uguale a farlo con uno striminzito +1“.