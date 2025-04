De Vezze a KKN – ” Conte ? Prima era più rigido, adesso è maturato molto dal punto di vista tattico “

Daniele De Vezze, ex calciatore di Antonio Conte quando allenava il Bari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Conte è feroce da sempre e lo è per tutta la stagione. Ora è ancor più esigente perchè le partite diminuiscono e non vuole fasi di concentrazione. E’ la sua caratteristica principale. Ogni allenatore è più o meno così ma con lui si nota di più per come ti trasmette ciò che vuole. Il pari dell’Inter di ieri psicologicamente inciderà nella preparazione della partita di domani col Bologna. Le partite vanno giocate e sono sicuro che Antonio motiverà ancor di più i giocatori anche se loro stessi sanno quanto sia importante la partita di domani. Analogie tra il Conte di ora e quello che allenava me? Prima era più rigido da un punto di vista tattico e dei moduli. All’epoca non c’era l’esigenza di cambiare. All’epoca non voleva che gli esterni difendessero così tanto, come fa Politano ad esso per intenderci. Su questo è maturato molto tatticamente e questo lo ha aiutato a diventare un grande allenatore. ”