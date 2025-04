Condò: “Posticipo tra Napoli e Bologna? Strano”

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò si sofferma sul posticipo che si giocherà questa sera tra Napoli e Bologna:

“L’Inter e il Napoli, giocano a ben 49 ore di distanza l’una dall’altra. I nerazzurri hanno concluso le proprie fatiche di Parma sabato alle 19 45. Gli azzurri andranno in campo stasera alle 20:45. Per l’Inter la collocazione di sabato era obbligata: dal derby di Coppa Italia di mercoledì procede verso la gara d’andata dei quarti di Champions di martedì. E al centro di un crocevia di impegni. E non poteva fare altrimenti. Meno chiaro invece il motivo del posticipo a lunedì sera di Bologna e Napoli, visto che il Bologna ha sì giocato in Coppa Italia, ma di martedì, mentre il Napoli è tutto l’anno che va in campo una volta la settimana“.