Cds – Napoli, Gilmour favorito su Anguissa per una maglia da titolare contro il Bologna

Il Corriere dello Sport scrive sulla probabile formazione del Napoli per la sfida di stasera contro il Bologna: “E oggi al Dall’Ara proverà a innaffiare di fantasia e imprevedibilità il tridente che Conte ha scelto per sfidare il Bologna senza condizionamenti di sorta. Ovvero: nessuna soluzione d’emergenza per forfait improvvisi (tipo McT) e via a coniugare il 4-3-3 contro il 4-2-3-1 dei rossoblù. Per quel che riguarda la formazione, il vero e unico dubbio cresciuto gradualmente in settimana è sempre stato relativo alla composizione del centrocampo: Lobotka in regia, McTominay mezzala sinistra e uno tra Gilmour e Anguissa a chiudere l’asse. Billy sembra favorito, in vantaggio in questo testa a testa fatto ovviamente di tante implicazioni, atletiche e tecnicotattiche“.