Carnevale a KKN – ” Il Napoli non deve mollare, stasera ha una grandissima occasione “

Andrea Carnevale, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“ Il Napoli non deve assolutamente mollare e così sta facendo. Stasera ha una grande occasione anche se il Bologna è in gran forma, una squadra che può andare terza in classifica. E’ una gara da prendere con le molle anche se il Napoli è più forte. Di sicuro con una vittoria o comunque un risultato positivo il campionato continuerà ad essere avvincente. “

“ Il Bologna ha una gran difesa ma Lukaku potrebbe essere decisivo. Potrebbe essere l’artefice della gara di stasera ed in generale del finale di Campionato. Lo ammiro tanto calcisticamente parlando e nonostante qualche critica di troppo riguardo la sua carta d’identità ma a suon di gol, come quello di domenica contro il milan, sta dimostrando di essere decisivo. “