Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Conte conferma il 4-3-3 con McTominay titolare

Il tecnico azzurro, Antonio Conte, per la sfida di stasera contro il Bologna di stasera riproporrà il 4-3-3 con il quale ha schierato i suoi nell’ultima gara contro il Milan. Il Bologna di Vincenzo Italiano viene da sei vittorie consecutive, tra le quali spicca lo 0-3 rifilato all’Empoli nella semifinale di andata di Coppa Italia. Per entrambe le squadre la partita di stasera è importantissima in chiave classifica; il Napoli vincendo può accorciare sull’Inter, mentre i rossoblù possono allungare sulla sulla Juventus che ha pareggiato ieri a Roma.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte