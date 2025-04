Bologna, Italiano: “Pareggio più che giusto, secondo tempo dominato da noi”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio casalingo contro il Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Occasione di Castro? E’ una palla da tre punti, il secondo tempo nostro è stato grandioso. Il primo tempo meglio loro, el secondo noi in maniera arrembante siamo riusciti a tenerli nella loro metà campo, ci prendiamo un punto ma sono contentissimo. Il pareggio col Napoli è sempre contro una delle squadre più forti, se non stai attento ti può creare problemi, aggiungiamo un punto alla classifica, ho visto un secondo tempo strepitoso da parte dei miei, continuiamo con la qualità delle prestazioni, è sta un’altra prestazione di livello. Questa deve essere la mentalità che dobbiamo avere in queste ultime partite, il calendario è difficile, ma questa reazione allo svantaggio contro il Napoli che fino alla fine si giocherà la vittoria dello scudetto ci lascia ben sperare. Quanto sono soddisfatto della profondità della rosa? Tutti rispondono presente quando chiamati in causa e danno l’anima anche per pochissimo, ed allora la profondità della rosa e le scelte diventano più ampie e numerose, dobbiamo stare tutti uniti, è un mese intenso da giocare, uno per tutti e tutti per uno, deve essere questo il nostro slogan fino alla fine. Lo stadio? C’è un clima straordinario, atmosfera fantastica e i ragazzi sentono questo affetto dagli spalti ed è giusto ringraziare tutti con questo tipo di prestazioni, dobbiamo far vedere che si suda la maglia e che si va forte e cercheremo di avere sempre al nostro fianco il 12esimo uomo”.