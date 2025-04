Bologna, Freuler: “Siamo un grande gruppo! Vogliamo vincere sempre”

Remo Freuler, centrocampista del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio casalingo contro il Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“I tifosi ci danno una spinta in più, ci vengono a sostenere ovunque, ci danno una grande mano anche in casa, ora ci aspettano partite importanti su campi difficili, ma abbiamo voglia di vincere tutte le partite, a Bergamo non è facile per nessuno, ma ci prepariamo bene. Il segreto del Bologna? Pensiamo solo a noi stessi, abbiamo un bel gruppo, ci divertiamo fuori dal campo e sul campo e credo sia uno dei segreti”.