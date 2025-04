Bologna, Aebischer: “Meritavamo il gol vittoria, ma abbiamo fatto una grande partita”

Michel Aebischer, centrocampista del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio casalingo contro il Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Abbiamo fatto un bel secondo tempo, da grande squadra, peccato per il pareggio, ma su questo possiamo lavorare. Sapevamo che il Napoli pressa uomo contro uomo e volevamo far girare velocemente la palla e non ci siamo riusciti molto bene, la sfida con Lukaku è stata importantissima, nel secondo tempo abbiamo sfruttato meglio la palla ed è mancato solo il secondo gol. Tutti si sentono importanti, siamo un bel gruppo, ci vogliamo bene, uno gioca e l’altro lo tifa e questa è la forza della nostra squadra. E’ merito nostro che il Napoli si sia abbassato tanto nel secondo tempo, abbiamo vinto tutti i duelli e da lì possiamo ripartire e l’abbiamo fatto molto bene, hanno provato a non prendere gol e anche noi l’abbiamo fatto molto bene”.