Bigon: “Conte? A causa sua litigai con un mio amico”

L’ex allenatore e calciatore, Alberto Bigon, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Il Mattino, durante una lunga intervista:

“Quando due squadre sono così vicine, la differenza la possono fare poche cose: e le trappole arrivano sui campi delle piccole. E lo dice uno che nel 1973 ha perso uno scudetto nella ‘fatal Verona’ con il Milan. Conte? Un predestinato. E per colpa sua litigai anche con il mio grande amico Giovanni Trapattoni: io allenavo il Lecce e mi chiese che ne pensavo di Antonio, se era pronto per la Juventus. ‘Certo, nella testa e nei piedi’, risposi ingenuamente. Mi promise che lo avrebbe preso solo in estate ma era un inganno. A novembre era già a Torino. Ma al Trap l’ho perdonato subito“.