Bagni al CorBologna – ” Conte e Italiano stanno facendo delle cose incredibili ! “

Salvatore Bagni, ex giocatore, ha rilasciato un’intervista al Corriere di Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni in merito alla partita di stasera e riguardo i rispettivi allenatori delle due squadre:

” Conte e Italiano hanno fatto due miracoli, stanno facendo cose straordinarie. I giocatori li seguono, hanno stima di loro, è evidente. Sono due allenatori credibili che hanno saputo trasmettere il proprio sapere. ”

Uno sarà in panchina a dirigere fisicamente, l’altro in tribuna perché squalificato.

” E anche Conte non è uno che sta seduto a guardare, proprio no. In qualche modo darà anche lui indicazioni, aggiustamenti e poi i cambi. “

Lui non ci sarà, ma ha ritrovato Neres e anche il 4-3-3.

“ Un bel ritorno. A causa degli infortuni è stato costretto a fare il 3-5-2, sempre con idee brillanti e ha raccolto quello che poteva. Giocando a 4 ha fatto tanti punti, vediamo. “