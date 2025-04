Tuttosport – Elmas non verrà riscattato dal Torino. Ecco perché il Napoli dovrebbe nuovamente acquistarlo

Come riportato da Tuttosport, il Torino ha deciso di non riscattare Elmas alla fine della stagione. La dirigenza granata, nonostante le ottime prestazioni del macedone da quando è tornato in Italia, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro in quanto reputato troppo alto.

L’ex Napoli dovrà dunque fare ritorno in Germania dove però non si è mai ambientato del tutto anche a causa della presenza del titolarissimo Xavi Simons che è irremovibile nelle gerarchie della squadra tedesca.

Considerando che il Napoli cercherà un vice McTominay per la prossima stagione, Elmas potrebbe essere un profilo giusto per Antonio Conte. L’ex Fenerbahçe oltre ad essere un ottimo playmaker è uno che punta spesso alla porta ed è un giocatore dalla grande duttilità.

Con Spalletti il macedone giocò infatti tantissimi ruoli, dal trequartista all’ala sinistra per finire poi alla punta centrale ai quarti di finale di Champions League col Milan.

Elmas è senza dubbio molto diverso da McTominay in quanto non è un centrocampista box-to-box come lo scozzese. Ma la sua duttilità potrebbe risultare di grande aiuto nei periodi dove vi sono tanti giocatori infortunati come successo a febbraio.