Tuttomercatoweb – Il Napoli spinge per Solet: le ultime

La ricerca di un centrale difensivo è una delle priorità del mercato del napoli.

Dopo l’accordo raggiunto con l’Empoli per il difensore Marianucci, il Napoli si fionderà per acquistare un ulteriore difensore e tra i nomi più gettonati ci sono Sam Beukema attualmente in forza al Bologna e Oumar Solet tesserato per l’Udinese.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb la squadra del patron De Laurentiis avrebbe iniziato il forcing per il centrale francese: “La ricerca di un difensore è una delle priorità della prossima stagione. Si perché al netto dell’arrivo ormai certo di Marianucci dall’Empoli serve anche un centrale un po’ più esperto in grado di dare un cambio ad uno tra Rrahmani e Buongiorno. Proprio per questo il Napoli sta sondando il terreno su vari fronti. E dopo Beukema sta pensando seriamente anche a Solet, che l’Udinese ha potuto iniziare ad utilizzare solo a gennaio dopo la rescissione di settembre con il Salisburgo”.