Tmw – Il Napoli punta ad uno tra Pellegrini e Frattesi per giugno ma c’è anche un altro profilo. I dettagli

Come riportato da Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com ed esperto di mercato, nel suo editoriale. Il Napoli vorrebbe piazzare un colpo alla McTominay in estate e tra i profili principali presi in considerazione da Manna e Conte ci sono Pellegrini e Frattesi.

Entrambi sono stati già sondati a gennaio ma il primo ha preferito restare nella capitale mentre per il secondo i nerazzurri hanno fatto delle richieste troppo elevate in quanto non volevano cedere l’ex Sassuolo ad una diretta concorrente.

Il Napoli segue anche Karetsas del Genk. Il greco classe 2007 è molto seguito anche da Udinese e Bologna ed ha una valutazione di 15 milioni di euro. Tuttavia anche i partenopei restano alla finestra.