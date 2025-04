Verso Bologna-Napoli, Spinazzola sulla via del recupero: rosa completa a disposizione di Conte

Leonardo Spinazzola torna disponibile per la trasferta di Bologna. L’ex esterno della Roma sarà inserito nella lista dei convocati da Antonio Conte per la sfida al Dall’Ara, come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Secondo le ultime notizie provenienti da Castel Volturno, per la prima volta dopo 79 giorni, Conte potrà fare affidamento su tutta la rosa dei giocatori di movimento. Spinazzola, infatti, ha completato il suo percorso di recupero e sarà regolarmente convocato. L’unico indisponibile resta il terzo portiere, Contini.