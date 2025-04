Sky – Probabili formazioni di Bologna – Napoli

La sfida tra Bologna e Napoli, che si giocherà domani sera al dall’Ara, potrebbe essere di grande impatto per le sorti del nostro campionato.

I partenopei, alla luce del pareggio tra Parma e Inter, hanno l’occasione di avvicinarsi ai nerazzurri ma i rossoblù non hanno la minima intenzione di fare regali in quanto puntano alla seconda qualificazione consecutiva in Champions League.

Tuttavia Conte potrà contare sul rientro di Scott McTominay che è stato assente nel big match contro il Milan a causa di una sindrome influenzale.

Il Bologna invece avrà nuovamente Castro tra i convocati ma dovrà privarsi di Calabria che si è infortunato durante l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Empoli.

Secondo Sky Sport, queste sono le probabili formazioni di domani:

BOLOGNA (4-2-3-1), la probabile formazione: Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte