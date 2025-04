Bologna – Napoli: sfida importantissima e quel precedente beneaugurante

La gara tra Bologna e Napoli si preannuncia entusiasmante e ricca di tensione, soprattutto considerando il momento attuale del campionato. Il Bologna, guidato da Vincenzo Italiano, è in un momento di forma straordinario, con cinque vittorie consecutive in Serie A e un percorso casalingo impeccabile: sei successi di fila al Dall’Ara. Gli emiliani sono anche la squadra che ha segnato più gol nel 2025, dimostrando grande intensità e dinamismo.

Dall’altra parte, il Napoli di Antonio Conte è in piena lotta per lo scudetto e cerca di mantenere il passo dell’Inter. Dopo la vittoria contro il Milan, gli azzurri puntano a ottenere due successi consecutivi in campionato, cosa che non accade da gennaio scorso. Storicamente, il Napoli ha spesso avuto buone prestazioni al Dall’Ara, perdendo solo una delle ultime otto sfide esterne contro il Bologna. Nelle ultime due gare ha però raccolto solo altrettanti pareggi.

Entrambe le squadre si distinguono per la solidità difensiva, avendo subito il minor numero di tiri nello specchio della porta in questa stagione. Tuttavia, il Bologna si è dimostrato particolarmente aggressivo nel pressing alto, con il maggior numero di recuperi alti in Serie A.

Il precedente più significativo per i colori azzurri è sicuramente a sfida tra Bologna e Napoli del 22 aprile 1990. In quella stagione il Napoli, guidato da Diego Armando Maradona, era in corsa per il suo secondo scudetto. La partita al Dall’Ara si concluse con una vittoria per 4-2 degli azzurri, un risultato fondamentale per consolidare il loro cammino verso il titolo.

Chi ha vissuto quei momenti sicuramente ricorda la cannonata di Careca del vantaggio partenopeo, il colpo da biliardo di Diego, il gol di rapina sotto misura di Francini e, soprattutto, la faccia determinata e tranquillizzante di Maradona, che nella bolgia creatasi nel finale in campo e sugli spalti, ad ampi gesti informava i compagni – dopo aver consultato velocemente la panchina – del raddoppio del Verona contro il Milan di Sacchi. Maradona e compagni dimostrarono una straordinaria determinazione, e ipotecarono il titolo approfittando anche del crollo del Milan nella “Fatal Verona”. Quel successo al Dall’Ara è rimasto impresso nella memoria dei tifosi partenopei, vero momento chiave di quella storica stagione.