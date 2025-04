Restyling stadio Maradona, l’architetto Zavanella: “Senza la pista atletica si aggiungono 7 mila posti”

A Napoli tiene banco la questione relativa al restyling dello stadio Diego Armando Maradona.

Uno dei punti focali della vicenda è l’eliminazione della pista atletica ed a riguardo è intervenuto l’architetto Gino Zavanella, professionista che assiste il patron De Laurentiis, che ha rilasciato un’ intervista a Il Mattino: “Sono in attesa della chiamata del Presidente che dovrebbe arrivare molto presto. Quello che posso dire che quando si parla di stadio bisogna capire che un conto è avere la pista altra cosa è toglierla. E questo mi sembra il desiderio del Presidente. In caso la pista di atletica restasse allora non si dovrebbe rifare l’intero catino del Maradona ma per quello che ne so io il Presidente preme per avere un impianto senza pista di atletica. Avvicinare lo stadio al terreno di gioco consentirebbe di fare uno stadio nello stadio lasciando in parte in piedi l’attuale Maradona e utilizzarlo per intero per la parte commerciale“.