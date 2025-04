RAI – Il Milan ci prova per Manna: la risposta

Prosegue la ricerca del nuovo ds da parte del Milan ed il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Giovanni Manna.

Secondo quanto riferito dal giornalista della RAI Ciro Venerato, il nome di Giovanni Manna sarebbe quello più gradito in casa rossonera ma ad la volontà del ds ex Juve sarebbe quella di rispettare il contratto con il Napoli firmato la scorsa estate ed in scadenza nel 2029.

Ciro Venerato ha aggiunto la reazione del ds partenopeo all’interesse mostrato dal team rossonero: “Lusingato dal pressing di un grande club ma felicissimo di proseguire la sua esperienza sotto il Vesuvio”.