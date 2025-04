Napoli, occasione d’oro dopo il pari tra Parma e Inter: la rifinitura con un nuovo slancio

Il Corriere dello Sport apre evidenziando come il pareggio in rimonta tra Parma e Inter, capolista del campionato, rappresenti un’opportunità preziosa per il Napoli. Al termine del primo tempo al Tardini, la serata sembrava tutt’altro che promettente. E invece, grazie al pari maturato, la rifinitura odierna può essere affrontata con uno spirito decisamente più sereno.

Il quotidiano sottolinea come questo risultato sia stato favorevole non solo ad Antonio Conte, ma all’intero gruppo partenopeo. Se l’Inter avesse vinto, il Napoli si sarebbe ritrovato a -6, con una montagna da scalare. Invece, il pareggio riavvicina le squadre: il distacco resta a quattro punti, ma una vittoria degli azzurri lo ridurrebbe a uno solo. Una sconfitta, invece, manterrebbe invariato il divario.