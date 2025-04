Meret non ha ancora rinnovato, tra le tante voci oggi fa notizia l’errore di Milinkovic-Savic

Da sempre quello dell’estremo difensore è un ruolo scomodo, delicato. Il portiere può stare tranquillo per tutta la gara e subire un tiro imparabile nell’unica occasione degli avversari, oppure giocare un’ottima partita ma sbagliare un unico intervento, con conseguenze irreparabili per la sua squadra.

D’altronde lo dice anche il nome: estremo cioè ultimo difensore, dopo il portiere non c’è altro per difendere la propria porta.

A Napoli sembra – viste le frequenti critiche di cui è oggetto Meret – che il ruolo sia ancora più sotto l’occhio del ciclone. Il ragazzo friulano negli anni azzurri ha sempre avuto un buon rendimento, non da campione assoluto, ma sicuramente da giocatore affidabile; di migliori in giro non ve ne sono tanti.

A gennaio il Napoli, a sorpresa, ha ceduto Caprile al Cagliari; adesso, sicuramente ad interim, il ruolo di secondo è ricoperto dall’ex promessa Scufet. In estate Manna dovrà scovare un secondo pienamente attendibile.

Si è fatto il nome del gigantesco serbo Milinkovic-Savic, in forza al Torino. Il ragazzo, specialista tra l’altro nel neutralizzare i rigori, sta facendo buone stagioni in maglia granata.

Oggi, impegnato nella costruzione dal basso con i piedi, ha goffamente perso il pallone regalando dal nulla il vantaggio al Verona, siglato da Sarr.

Errore da matita rossa, bilanciato dalla zampata del solito Elmas, ex non dimenticato in casa azzurra.

Sono rimbalzati numerosi commenti in rete, forse il ragazzo agli occhi dell’esigente pubblico partenopeo si è già bruciato.

Non sappiamo quanto concreto diventerà l’interesse del Napoli, di sicuro Vanja è un buon portiere, che come dodicesimo sarebbe un lusso.

Intanto, non si finirà mai di dibattere sull’utilità della costruzione dal basso e sull’esatto contrario dato del lancio lungo a scavalcare il centrocampo.