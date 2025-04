Il Roma: “Pareggio dell’Inter a Parma: Conte intravede il -1″

“Pareggio dell’Inter a Parma: Conte intravede il -1″ È questo il titolo che campeggia in apertura su Il Roma, che nella sua prima pagina di oggi dedica ampio spazio alla Serie A e in particolare alla serrata corsa per lo scudetto. Il pareggio per 2-2 maturato al Tardini tra i nerazzurri e il Parma ha infatti rallentato la marcia della capolista, riaprendo di fatto i giochi in vetta.

“Pari a Parma, il Napoli può portarsi a un punto: a Bologna per riaccendere il sogno tricolore”, si legge nel sommario del quotidiano, che sottolinea come il destino della squadra azzurra sia ora tornato in pieno nelle proprie mani. Una vittoria questa sera contro il Bologna significherebbe accorciare le distanze a -1 dall’Inter e rendere il finale di stagione ancora più infuocato.

Spazio anche all’editoriale firmato da Salvatore Caiazza, il cui titolo è un richiamo diretto al momento decisivo che attende Antonio Conte: “Tocca a don Antonio: fare la differenza all’esame… di Italiano”. Un gioco di parole che non lascia dubbi sul significato: la sfida per il tricolore è più che mai aperta, e a Conte spetta ora il compito di dimostrare, ancora una volta, di essere l’uomo giusto nei momenti cruciali.