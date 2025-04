Il Napoli fissa il prezzo per Giacomo Raspadori: la cifra

Il futuro di Giacomo Raspadori potrebbe essere lontano da Napoli.

Con il ritorno al 4-3-3, mantra del Napoli di Antonio Conte, lo spazio per il giovane attaccante azzurro si è ridotto nuovamente e a giugno il calciatore dati i tanti estimatori sarebbe disposto a chiedere la cessione per rilanciarsi in uno schema che gli permetta di avere un importante minutaggio.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb la squadra del patron De Laurentiis avrebbe fissato il prezzo per Jack: “Ci sono altri due italiani che potrebbero (e dovrebbero) finire al centro del calciomercato estivo: i nomi sono quelli di Lorenzo Lucca, che ha fatto molto bene in questa stagione con la maglia dell’Udinese, e Giacomo Raspadori, troppo in ombra al Napoli. Le valutazioni fatte dai friulani e dai partenopei sono molto alte, almeno da 30 milioni di euro. Non è da escludere che, alla fine, si possa parlare di loro anche per Fiorentina e Juventus, soprattutto se dovessero partire Kean e Vlahovic. Intrecci sotto la lente di ingrandimento per un mercato che deve ancora iniziare ed è relativamente lontano, ma che sarà, come sempre, tutto da vivere”.