Fonseca fa il nome: “Fu Ranieri a volermi al Napoli, gli sono molto legato”

Nell’intervista rilasciata all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante di Napoli e Cagliari, Daniel Fonseca, ha condiviso il suo ricordo di mister Claudio Ranieri: “Lo conosco dal 1990, quando mi volle al Cagliari e mi difese sin dall’inizio contro tutti. Era il mio primo anno in Italia: non segnai per sei mesi e volevano rimandarmi in Uruguay. Ma Claudio credeva in me e lo diceva apertamente: ‘Il ragazzo è bravo, lasciatelo lavorare’. A gennaio segnai una doppietta alla Sampdoria, incluso un gol in rovesciata, e da quel momento non mi sono più fermato, contribuendo alla salvezza della squadra contro ogni previsione.

Poi Ranieri mi volle anche al Napoli, ed era lui a dirigere la squadra la sera della mia cinquina al Valencia. Claudio e Mazzone sono gli allenatori con cui sono più legato. Ranieri si è arrabbiato con me? Certo, ma sempre con classe. All’inizio, le mie finte sudamericane davanti al portiere lo facevano impazzire. Aveva ragione lui: quando ho imparato a fare una finta in meno e a calciare in porta, i risultati si sono visti. Mi stimolava sempre con affetto. Ranieri è un maestro, e non credo che sia sottovalutato: chi capisce di calcio lo considera un grande allenatore”.