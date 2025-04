Dzemaili: “Conte allenatore da Scudetto, gli azzurri devono crederci”

Blerim Dzemaili, ex centrocampista di Bologna e Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta Dello Sport. Ecco le sue parole:

“Conte è un allenatore da Scudetto, ed è convinto delle sue qualità. Gli azzurri non hanno la rosa come l’Inter, ma se ti trovi lì devi crederci, stanno facendo un grande campionato. Il mister è stato bravo a mettere la sua mano, il Bologna e il Napoli sono due club sani, possono continuare a fare ottimi risultati in questo finale di campionato indeciso e tutto ancora da scoprire”.