Conte: nessuna conferenza stampa prima della gara e niente panchina, toccherà al vice Stellini

Domenica sera, nel corso del concitato finale di Napoli-Milan l’allenatore azzurro Antonio Conte ha rimediato il quinto cartellino giallo della sua stagione. Inevitabile la relativa squalifica: domani sera nel difficile posticipo in casa del Bologna la squadra verrà guidata dal suo fedele vice Cristian Stellini.

Qualche considerazione in merito.

Innanzitutto un poco di amaro in bocca per come si è arrivati all’ammonizione: le immagini del dopo gara hanno dimostrato che il pallone controllato da Neres non era del tutto uscito; aveva ragione a protestare il tecnico salentino. Purtroppo il guardialinee è stato di diverso avviso; le veementi proteste segnalate dal quarto uomo hanno indotto l’arbitro Sozza ad ammonire il tecnico azzurro.

Conte non siederà in panchina, ma dal posticino che si sceglierà in tribuna potrà – grazie all’ausilio dei mezzi elettronici – interloquire in tempo reale con il suo staff, riportando tutte le sue indicazioni.

Infine, è da segnalare che lo score in panchina del vice è veramente al top: 7 vittorie su altrettante gare di campionato condotte in sostituzione di Conte. Rapporto solido e duraturo tra i due, iniziato con la promozione del Bari nel lontano 2009. Stellini è stato il secondo di Antonio Conte con il Siena, poi con Juventus, Inter e Tottenham, prima dell’avventura con i colori azzurri. La statistica completa riporta 4 successi in Serie A, 3 in Premier ed uno in Champions. L’unica sconfitta di Stellini è del 2023 in FA Cup.

Insomma, i numeri sembrano a favore del Napoli per questa importante trasferta.