Classifica di Serie A aggiornata alla trentunesima giornata, manca solo il posticipo Bologna – Napoli

Si sta delineando la classifica di Serie A al termine delle gare di domenica sera. Resta da disputare solo il posticipo di lunedì sera tra il Bologna ed il Napoli.

Per le prime posizioni l’Atalanta (sconfitta in casa dalla Lazio) perde la grande occasione di restare agganciata alle prime due della classe: con 6 punti di ritardo sul Napoli (con una gara in meno) e ben 10 sulla capolista Inter, oggi ha accantonato definitivamente i sogni scudetto.

Turno favorevole proprio alla Lazio, che sbancando il Gewiss Stadium si rilancia per un prestigioso posto in Champions.

Medesimo obiettivo della Juventus cha ha impattato a Roma, conservando ancora tutte le chances.

A seguire proprio i giallorossi e la Fiorentina, in piena corsa per l’Europa League.

Difficile e deludente la posizione del Milan, ormai abbondantemente attardato, con uno score di soli 48 punti.

Tante squadre ormai tranquille, la lotta per non retrocedere comincia dai 31 punti dell’Hellas Verona che sopravanza Cagliari, Parma, Lecce ed Empoli.

Staccato e quasi fuori dai giochi il Venezia con soli 21 punti.

Può già programmare la prossima stagione in serie cadetta il Monza, solitario fanalino del torneo con soli 15 punti.