Bologna- Napoli, SportMediaset riporta i pronostici di Trevisani e Callegari

Manca sempre meno alla gara di domani sera in posticipo tra Bologna e Napoli.

Azzurri lanciati all’inseguimento della capolista Inter, reduce dal mezzo passo falso di ieri a Parma e attesa martedì sera a Monaco dal Bayern.

Bologna in ottimo momento di forma e risultati, in piena corsa per il quarto posto.

Attraverso i microfoni di SportMediaset hanno riportato il personale pronostico i giornalisti Riccardo Trevisani e Massimo Callegari.

Fiducia al Napoli da parte di Trevisani che ne prevede la vittoria, tre punti che consentirebbe agli azzurri di avvicinarsi ad un solo punto dalla capolista.

Per Calegari, invece, la gara al Dall’Ara terminerà in un pareggio che lascerebbe inalterate le distanze, aumentando le occasioni sciupate dai partenopei.

Entrambi i giornalisti non vedono un successo da parte dei padroni di casa del Bologna.