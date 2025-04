Bologna – Napoli, le ultime sulle formazioni che scenderanno in campo

Si sa, la notte porta consiglio e sicuramente il sonno dei due allenatori – Italiano e Conte – sarà accompagnato da ipotesi e soluzioni da pensare e ripensare in vista dell’importante gara di lunedì sera.

Al momento, comunque, le scelte sembrano quasi del tutto completate.

Il Bologna guidato da Italiano dovrebbe scendere in campo con il seguente undici, disposto con il consueto 4-2-3-1: Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

Sicuro assente per infortunio Calabria; a centrocampo Ferguson, in ripresa dopo l’infortunio, è favorito su Pobega; infine, in attacco sembra confermata la presenza di Castro.

Il Napoli di Conte si schiererà con l’assetto più collaudato, quello dato dal 4-3-3, con i seguenti interpreti: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Difesa con Oliveira che dovrebbe prevalere sul rientrante Spinazzola; a centrocampo certo il rientro dello scozzese McTominay, Anguissa sembra in vantaggio su Gilmour; in attacco assistenza e palloni per Lukaku da parte di Politano e Neres.