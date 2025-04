Bologna – Napoli: Ecco dei dati che spaventano i partenopei. I dettagli

Il match tra Bologna e Napoli è senza dubbio tra i più suggestivi della 31esima giornata.

I partenopei sono reduci da una vittoria casalinga contro il Milan che non arrivava dalla stagione 2018/19 mentre i rossoblù vengono da ben 5 vittorie consecutive. La squadra di Italiano sta infatti rincorrendo il sogno Champions League per la seconda volta consecutiva mentre il Napoli potrebbe riavvicinarsi all’Inter dopo il 2-2 col Parma da parte dei nerazzurri.

Tuttavia la squadra di Conte non vince una partita in trasferta dal 2-3 contro l’Atalanta a Bergamo e da lì in poi solo tre pareggi e una sconfitta che hanno di certo rallentato il ritmo dei partenopei.

Ciò che preoccupa ancor di più è che il Napoli non vince al dall’Ara dalla stagione 2021/22. Nelle ultime due stagioni i partenopei hanno totalizzato solo due pareggi e se vorranno avvicinarsi all’Inter bisognerà di certo interrompere questo trend negativo.

Va però riconosciuta la grande forza del Bologna di Italiano che, contro ogni aspettativa, sta ripetendo se non facendo meglio di quello che fece Thiago Motta la scorsa stagione.