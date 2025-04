Il giornalista e analista di mercato Nicolò Schira ha fornito un aggiornamento sul futuro del mercato del Napoli attraverso il suo profilo X. Secondo le sue informazioni, il Genoa intende trattenere Alessandro Zanoli. Il club rossoblù dispone di un’opzione per acquistare il terzino dal Napoli per una cifra pari a 7 milioni di euro, ma sembra intenzionato a negoziare uno sconto sul prezzo. Per il giocatore sarebbe già pronto un contratto che lo legherebbe al Genoa fino al 2029.