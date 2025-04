L’Inter frena a Parma e pareggia, adesso il Napoli ha l’occasione per avvicinarsi alla vetta.

L’Inter non va oltre al pareggio per 2-2 allo stadio Ennio Tardini di Parma, la squadra di Chivu agguanta un punto contro la capolista nerazzurra.

Adesso il Napoli è obbligato a vincere contro il Bologna allo stadio Dall’Ara per riportarsi a -1 dalla compagine di Simone Inzaghi.

Il Bologna di Vincenzo Italiano, in ottima forma, quarto in campionato, in piena corsa per un posto in Champions League che andrebbe a riconfermare anche quest’anno la partecipazione alla massima competizione europea per la squadra rossoblu, a tutto questo si aggiunge anche la semifinale di Coppa Italia nella quale il Bologna all’andata contro l’Empoli allo stadio Castellani, ha già messo una grande ipoteca sulla qualificazione in finale con un netto 0-3 ancor prima del ritorno in casa.

Invece dall’altra parte c’è un Napoli, che rispetto alla scorsa stagione conclusa al 10° posto si trova al 2° posto in piena corsa scudetto, con uno dei top player della squadra (Kvaratskhelia) venduto e non rimpiazzato a dovere a Gennaio.

La squadra di Conte (che non potrà essere presente in panchina nella trasferta di Bologna, per una diffida rimediata nella partita con il Milan, al suo posto il vice Stellini) nell’ultimo periodo ha iniziato a traballare un pò anche a causa dei molti infortuni, la partita di Bologna può confermare la ripresa azzurra al 100%, nonché alimentare i sogni scudetto del popolo partenopeo.

Il Napoli riuscirà a battere il Bologna o farà un altro passo falso senza approfittare di questo scivolone dell’Inter?