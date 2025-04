L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata su un aspetto interessante legato ad Antonio Conte. Il quotidiano analizza il rush finale di campionato del Napoli, impegnato lunedì in trasferta contro il Bologna. Gli azzurri, sotto la guida di Conte, puntano al massimo per provare a contendere lo Scudetto all’Inter fino alla fine. Conte adotta un approccio meticoloso, senza mai lasciare nulla al caso. Non trasmette preoccupazione alla squadra, perché per lui questo atteggiamento equivarrebbe a un passo falso già in partenza. Al contrario, chiede ai suoi giocatori concentrazione, aggressività e determinazione e li sprona a essere sognatori. L’obiettivo è ambizioso ma concreto: lo Scudetto. La squadra può contare sul blocco storico, composto da elementi della vecchia guardia come Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Anguissa, Lobotka e Politano, Raspadori, Simeone e Jesus. Lo Scudetto del 2023 è il punto di riferimento. Nel gruppo si inseriscono anche i nuovi arrivi con esperienza e titoli alle spalle. Lukaku porta con sé la vittoria di campionati con Inter e Anderlecht; Neres ha brillato con Ajax e Benfica; McTominay ha sollevato la Coppa d’Inghilterra con il Manchester United. Questi fattori arricchiscono ulteriormente la rosa, rendendo ancora più solida la lotta per il titolo.