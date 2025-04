L’edizione odierna del Corriere dello Sport offre un approfondimento interessante su Billy Gilmour. Il quotidiano sottolinea come il Napoli sia concentrato nel chiudere l’attuale campionato al meglio. Conte quindi ha bisogno di avere a disposizione ogni componente della squadra. Uno dei protagonisti che sta attirando l’attenzione è Gilmour, voluto con forza da Conte nella sessione estiva di mercato. Gilmour si sta affermando come un centrocampista estremamente completo, non limitato al ruolo di playmaker o mediano, ma capace di adattarsi a ogni esigenza del gioco. Intelligente, curioso e aperto al cambiamento, anche sotto il profilo culturale. Conte aveva speso molte energie per portare il giovane scozzese a Napoli, dopo averlo osservato fin dai tempi in cui militava nell’Academy del Chelsea. Negli ultimi anni, lo studio sul giocatore era proseguito insieme al direttore sportivo Manna, seguendone l’evoluzione al Brighton sotto la guida di De Zerbi. L’investimento del Napoli in Gilmour, sta già dando risultati concreti in tempi decisamente più rapidi del previsto.