L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si è concentrata sulla delicata questione del centro sportivo del Napoli. Secondo il giornale, non solo l’argomento legato allo stadio diventerà più chiaro entro la fine del mese, ma il Napoli sta portando avanti una fase di sviluppo focalizzata sulle infrastrutture. In particolare, si lavora al progetto di un nuovo centro sportivo che, non è un’illusione bensì una realtà concreta. Aurelio De Laurentiis punta a realizzare l’opera entro un paio d’anni, con l’intento di avviare i lavori già a settembre. Si tratta di un piano ambizioso, ma i negoziati per acquisire l’area individuata a Qualiano continuano positivamente e con ottimismo. Anche Conte ha più volte ribadito come una struttura di proprietà del club rappresenti un punto di partenza fondamentale per una crescita efficace. Un centro sportivo moderno permetterebbe al Napoli di consolidare il proprio patrimonio, rafforzare l’immagine della società e aumentare la capacità di attrarre nuovi talenti.