Castro: “Ragioniamo partita dopo partita. Sul Napoli…”

Il Bologna di Italiano sarà la prossima avversaria del Napoli di Conte e si sfideranno nel posticipo di lunedì fissato alle 20:45 al dall’Ara.

I rossoblù sognano la seconda qualificazione in Champions League di fila e potrebbero compiere un miracolo ancor più grande rispetto a quello fatto da Thiago Motta la scorsa stagione.

I partenopei sono però chiamati a vincere se vorranno continuare a lottare per lo scudetto e non sarà una sfida facile considerando anche l’ottimo andamento che sta avendo il Bologna in casa.

Santiago Castro, tra i principali giocatori in dubbio per la sfida di lunedì, ha lasciato delle dichiarazioni a Sportmediaset in merito alla sua presenza lunedì. Ecco le sue parole:

“Stiamo facendo un lavoro molto bello. Gruppo straordinario, mancano otto partite, che per noi sono come finali. Rimpianti? Sì a livello individuale, fare gol in Champions è una cosa bella, un sogno. Ma ci sta che non l’ho fatto. Devo continuare, con tutto.E’ bello stare con giocatori di grande livello nella mia posizione, lavorare tutti i giorni con loro. Prima era Joshua, uno dei migliori giocatori della Serie A dell’anno scorso e questo anno anno Thijs sta facendo bene. Penso anche per lui è bello lavorare così. Oggi mi sono allenato bene, vediamo domani. Però penso di sì. Che partita mi aspetto? Una partita tosta, una squadra seconda in classifica che deve vincere per stare vicino all’Inter. Però noi siamo bravi a giocare questi tipi di partite.“